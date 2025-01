Raj dla pracujących zdalnie. Zalety? Ładna pogoda, niskie ceny najmu

"Corriere della Sera" przytacza dane, które wskazują na rosnącą popularność tego miasta wśród specjalistów nowych technologii i startupów. W ubiegłym roku liczba nowych startupów zarejestrowanych w Palermo wzrosła o 3,7 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego, podczas gdy w innych regionach Włoch tendencja była spadkowa. W październiku odbył się w Palermo zjazd twórców z 22 krajów.

Na arenie międzynarodowej Palermo uplasowało się na 22. miejscu w rankingu najatrakcyjniejszych miast dla osób pracujących zdalnie , co jest znaczącym skokiem w górę.

Według "Corriere della Sera", to wyraźny przykład, że południe Włoch, tradycyjnie uznawane za mniej rozwinięte, rozwija się bardziej dynamicznie niż inne obszary kraju. Gazeta przyznaje: "Nawet jeśli to zjawisko ma charakter niszowy, to jest dodaje otuchy".