Ranking płatków śniadaniowych. Producenci sypią cukier garściami

Dzieci kochają słodkie płatki z mlekiem. Jest to też ulubiony przysmak niektórych dorosłych. Warto jednak kupować świadomie i sprawdzać zawartość cukru, bo niektóre produkty mogą być bardzo zdradliwe. W tym celu przygotowaliśmy ranking płatków śniadaniowych pod względem zawartości cukru.

Przeciętny Polak zjada ponad 50 g cukru w ciągu dnia, czyli równowartość 10 łyżeczek, a ta ilość cały czas rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy spożywać maksymalnie połowę tego, czyli 5 łyżeczek.

Duża ilość cukru w diecie to nie tylko kwestia nadwagi i otyłości. Jedzenie cukru w nadmiarze może prowadzić do cukrzycy typu II, problemów z sercem czy nadciśnieniem. U najmłodszych dochodzi do tego próchnica.

Płatki z mlekiem to posiłek, który najczęściej jedzą dzieci. To właśnie maluchy są amatorami czekoladowych kuleczek czy miodowych chrupek. Niestety niektóre z tych produktów zawierają bardzo dużo cukru. A w ciągu dnia dziecko oprócz płatków, zje dużo innych produktów zawierających cukier. Gdyby to wszystko zsumować, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzienna dawka zostałaby przekroczona.

Wybrałam się do sklepu i przyjrzałam półce z płatkami śniadaniowymi. W ten sposób powstał ranking płatków pod względem zawartości cukru.

Oto płatkowy ranking:

9 miejsce - płatki owsiane, jaglane, orkiszowe dowolnej firmy - ponad 1 g cukru w 100 g produktu, czyli 0,2 łyżeczki

Jest to najlepszy wybór, chociaż mało dzieci lubi tego typu produkt. A wystarczy dodać owoce, dżem lub kawałek gorzkiej czekolady i śniadanie będzie równie słodkie jak płatki z dodanym cukrem.

8 miejsce - Nestle Corn Flakes 9,1 g cukru w 100 g produktu, czyli 1,8 łyżeczki

7 miejsce - Sante Fit 15 g cukru w 100 g produktu, czyli 3 łyżeczki

6 miejsce - marka własna Carrefour Crumbies 20,7 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,1 łyżeczki

5 miejsce - Nestle Cookie Crisp 22,4 g cukru w 100 g produktu, czyli 4,5 łyżeczki

4 miejsce ex aequo - Nestle Cini Minis, Chocapic, Nesquik, Lion 24,9 g cukru w 100 g produktu, czyli prawie 5 łyżeczek

3 miejsce - Nestle Corn Flakes choco 27,3 g cukru w 100 g produktu, czyli 5,4 łyżeczki cukru

2 miejsce - Lubella Mlekołaki 28 g cukru w 100 g produktu, czyli 5,6 łyżeczki cukru

1 miejsce - Nestle Frutina 29,9 g cukru w 100 g produktu, czyli prawie 6 łyżeczek cukru

Nie ukrywam, że ten produkt mnie zaskoczył. Opakowanie sugeruje, że są to zdrowe płatki śniadaniowe. Zawierają owoce, są źródłem błonnika, a na dodatek są pełnoziarniste. To dowód na to, że musimy dokładnie czytać składy, a nie sugerować wyłącznie wyglądem i napisami na opakowaniu.

Wydawało mi się, że to właśnie te typowe "słodkie" płatki okażą się rekordzistami pod względem zawartości cukru, ale się myliłam.

Analizowana zawartość cukru w płatkach tyczyła się 100 g produktu. Natomiast sugerowana jednorazowa porcja wg producentów to 30 g, czyli ok. 3 łyżek stołowych. Moim zdaniem to niewiele jak na śniadanie i z pewnością niejedna osoba, a nawet dziecko, jednorazowao zjada więcej.

W zestawieniu znalazły się najpopularniejsze produkty, ale oczywiście nie są to wszystkie płatki śniadaniowe dostępne na rynku. Celowo w rankingu nie umieściłam musli, bo myślę, że ta grupa produktów zasługuje na oddzielny ranking.

Jeżeli chcemy samemu policzyć, ile łyżeczek cukru jest płatkach, który mamy w domu, to podzielmy ilość cukru w produkcie przez 5.

5 g to równowartość 1 łyżeczki.