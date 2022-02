Adam Glapiński zwołał konferencję. Zapowiada się kolejna podwyżka stóp

- Będę namawiał Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną - zapowiedział prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński. Jak ocenia szef polskiego banku centralnego, inflacja w roku 2023 powinna spaść do poziomu około 5 proc. - Nie wyobrażam sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku - dodał Glapiński.