"Rażące naruszenia" króla polskich wędlin. KNF wlepiła mu karę

Decyzja KNF nie jest ostateczna. Henryk Kania może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma też możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na tę decyzję, bez uprzedniego skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem do Komisji.