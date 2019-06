Zakłady Mięsne Henryk Kania w poważnych tarapatach. Producentowi kiełbas grozi niewypłacalność

Popularna marka ma poważne kłopoty finansowe. Grozi jej niewypłacalność. Spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego - poinformowała we wtrek spółka . Firma produkująca popularne przetrwory mięsne dostępne w wielu sklepach od pewnego czasu ma poważne problemy.

Pierwszy kwartał tego roku zakończyły ze stratą 9,9 mln zł . W stosunku do roku poprzeniego przychody ze sprzedaży spadły o ponad 38 tys. zł. Firma do końca czerwca musi sprałcić w sumie około 200 mln zł. zobowiązań. Stąd też próba prozumienia się z wierzycielami.

Kania to główny dostawca wędlin do Biedronki i największa sieć sklepów w Polsce jest głównym odbiorcą produkcji. Przez lata ZM Kania liczyły zyski, aż do pierwszego kwartału 2019.