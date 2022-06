Reglamentacja paliw na Węgrzech. Stacje boją się, że mogą nie udźwignąć popytu

Rzeczniczka sieci MOL w rozmowie z Reutersem przyznaje, że limit tankowania został wprowadzony po to, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw. Nawet Zsolt Hernádi, prezes i dyrektor generalny MOL, zaapelował już oficjalnie do premiera Viktora Orbana o zniesienie limitów cenowych. Koncern ten obawia się, że utrzymanie takich cen na stacjach przy kosztach, jakie musi ponosić, jest przez dłuższy czas niemożliwe - fatalnie odbiłoby się na finansach spółki. Zwłaszcza że ceny urzędowe mają obowiązywać aż do końca października.