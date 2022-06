Pierwsza taka stacja Orlenu. Tutaj będą tankować paliwo nowej generacji

- To oznacza, że działamy w sposób systematyczny dla osiągnięcia neutralności klimatycznej - mówił Majchrowski. - Sądzę, że te początki linii wodorowej będą dalej się rozwijały. Istniejącym zawsze problemem była kwestia stacji ładowania. W tej chwili jest on rozwiązany. Stacja ładowania jest, możemy 'puścić' autobus, a jeżeli on się sprawdzi, to będą i następne - dodał.