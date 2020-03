Rekompensaty za prąd. Uważaj, możesz stracić zasiłek na dzieci

Poważna luka w projekcie ustawy dot. rekompensat za prąd. O tym wicepremier Jacek Sasin nie pomyślał, tysiące osób mogą stracić zasiłek na dzieci. Ustawa jest dopiero konsultowana, więc jeszcze wszystko można zmienić.

Z publicznych pieniędzy na realizację programu pójdzie - jak szacuje rząd - 2,43 mld zł. Pieniądze za pomniejszone rachunki klientów trafią na konta firm energetycznych. Rząd jednak nie pomyślał o jednym. Jak podaje "Fakt", w projekcie znajduje się poważna luka. Dopłaty do prądu będą wliczać się do progu dochodowego w przypadku osób korzystających z zasiłków rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

To oznacza, że rodzina z dziećmi, która dostanie dopłatę do prądu i przez to przekroczy próg dochodowy (w przypadku zasiłku rodzinnego to 674 zł na osobę, w przypadku Funduszu Alimentacyjnego – 800 zł), może stracić zasiłki na dzieci, a co miesiąc korzysta z takiej pomocy ponad 2 mln osób. Projekt ustawy wciąż jest konsultowany, więc jeszcze wszystko można zmienić.