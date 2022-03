Rekordowo wysokie ceny paliw. "Słaba złotówka nie pomaga"

- Podstawową częścią ceny paliwa jest to ile kosztuje ropa naftowa na światowych giełdach. Natomiast dodatkowe rzeczy, jak system podatkowy czy kursy walut mogą dodatkowo te ceny podbijać, lub, w przypadku walut, trochę ją łagodzić skutki, natomiast w obecnej sytuacji słaba złotówka nie pomaga, a dodatkowo podbija koszty zakupowe, bo ropa rozliczana jest w dolarach - powiedział dr Jakub Bogucki, analityk e-petrol. - A system podatkowy to jest dodatkowa część tej układanki, która dotyczy poszczególnych krajów. Akurat w naszym kraju, gdzie mamy obowiązującą tarczę antyinflacyjną i redukcję, przynajmniej częściową, podatku VAT i akcyzy dla paliw, mamy sytuację bardzo korzystną. Bo gdyby te podatki były na normalnej wysokości, to płacilibyśmy o kilkadziesiąt groszy więcej za litr każdego z paliw - dodał.