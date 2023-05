Rentowny sklep internetowy. Jak projektować witryny www, które przynoszą zyski?

Warto również pamiętać o personalizacji oferty. Dostosowywanie prezentowanych produktów do indywidualnych potrzeb klienta, jego historii zakupów czy zainteresowań, może sprawić, że odwiedzający poczuje się zrozumiany i doceniony, co przełoży się na większą skłonność do zakupów. Właściwe wykorzystanie danych o klientach to potężna wiedza, dzięki której masz doskonały materiał do rozwoju i dostosowania swoich działań. Znając swoją grupę odbiorców, możesz stworzyć ofertę na miarę doskonałych doświadczeń zakupowych, które przekształcają klientów w lojalnych wielbicieli marki.