Reparacje wojenne. Niemcy nie widzą podstaw, by wypłacać je Polsce. Dla Grecji mają lepsze informacje

Eksperci powołani przez niemiecki Bundestag przyznali, że reparacje, których domaga się Grecja mogą być uzasadnione. Równocześnie odrzucili możliwość wypłacenia odszkodowań za straty wojenne Polsce.

"Z punktu widzenia prawa międzynarodowego stanowisko rządu federalnego jest dopuszczalne, ale w żadnym wypadku obligatoryjne" - to fragment opinii ekpertów niemieckiego Bunestagu zamówionego przez klub Lewicy. Eksperci w ten sposb odnieśli się do odrzucenia przez rząd wniosku o reparacje. Tym samym eksperci przyznają, że choć Berlin może odmówić wypłaty, to jednak Ateny mają podstawy dochodzenia swoich praw.