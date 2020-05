Restauracje zamknięte, ale to tylko zachęca restauratorów do szukania sposobów na obejście zakazów

Restauratorzy wiedzą, że sprzedaż na wynos to tylko gaszenie pożaru, bo prawdziwe pieniądze zarabia się na podawaniu posiłków w lokalu. Niektórzy tak bardzo nie mogą się doczekać tej chwili, że próbują nieco nagiąć zasady, by jednak móc gościć klientów.

Inną ścieżkę obrali restauratorzy ze Szwecji. Wprawdzie jest to jedyny kraj w Europie, który nie wprowadził żadnych restrykcji w związku z pandemią, więc w każdej chwili goście mogą się wybrać do restauracji, ale jednak wielu Szwedów rezygnuje z takich wyjść. Stosują się tym samym do rekomendacji, by w miarę możliwości unikać miejsc, w których znajdują się inni ludzie.