Jak podaje portal dlahandlu.pl, Krajowy System e-Faktur jest cyfrową platformą, która daje przedsiębiorcom możliwość wystawiania i odbierania faktur w formie elektronicznej. Jest to system, który działa od stycznia 2022 r. jako alternatywa dla tradycyjnych faktur — zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych, które do tej pory przesyłano e-mailem.

Aby dołączyć do KSeF, wystarczy uzyskać specjalny kod z oficjalnej strony systemu i wprowadzić go do oprogramowania fakturującego używanego przez przedsiębiorstwo. Od tego momentu system automatycznie prześle dokumenty do KSeF.