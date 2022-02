Rewolucja w urlopach coraz bliżej. Ważny ruch ministerstwa

Projekt dużych zmian w Kodeksie pracy trafił we wtorek do konsultacji społecznych. Nowelizacja ma wprowadzić między innymi dłuższy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy dla rodziców małych dzieci i nowy urlop opiekuńczy. Zmiany są konieczne z powodu unijnych przepisów. Polski rząd ma niecałe pół roku, by je wdrożyć.