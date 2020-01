WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Rewolucyjne zmiany w codziennym życiu milionów Polaków. Nie ze wszystkich będziemy zadowoleni Koniec z papierosami mentolowymi, ograniczony dostęp do elektrycznych hulajnóg, zero waste w sieciach handlowych, wyższe rachunki za prąd i jeszcze rzadsze zakupy w niedziele. W tym roku czeka nas kolejna rewolucja, która skutecznie wymusi zmianę codziennych przyzwyczajeń. Carrefour i Auchan apelują o przychodzenie na zakupy z własnymi opakowaniami, do których zapakujemy sprzedawane na wagę sery, wędliny, owoce czy warzywa. (Shutterstock.com) Bez mentolowego dymu 20 maja ze sklepowych półek w całej Unii Europejskiej znikną papierosy mentolowe. Zresztą już dziś zaczyna ich w Polsce brakować. Część detalistów, przygotowując się do zakazu, ogranicza się do wyprzedawania zapasów i nie składa nowych zamówień w hurtowniach. To efekt kolejnych zapisów unijnej dyrektywy tytoniowej z 2014 roku (wcześniej na opakowaniach papierosów pojawiły się drastyczne zdjęcia informujące o szkodliwych skutkach nałogu).

Nowe przepisy mają prowadzić do zmniejszenia liczby palaczy, m.in. poprzez wycofanie ze sprzedaży papierosów o "aromacie charakterystycznym innym niż aromat tytoniu". Prawodawcy uznali, że dodawane do wyrobów tytoniowych aromaty maskują nieprzyjemny zapach dymu papierosowego, co sprawia, że palenie staje się atrakcyjne. Słowem, popularne mentole (w Polsce 27 proc. rynku według Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego) przyczyniają się do wzrostu liczby palaczy i utrudniają walkę z nałogiem. Wycofanie papierosów mentolowych z rynku może być dobrym pretekstem do rzucenia palenia. A ci, którzy nie potrafią lub nie chcą zerwać z nałogiem, mogą sięgnąć po podgrzewacze tytoniu, do których wciąż będą dostępne wkłady o aromacie mentolowym. Podgrzewacze jak np. IOQS to urządzenia, w których specjalne wkłady tytoniowe są podgrzewane do temperatury nie wyższej niż 300°C.

Co więcej, w Stanach Zjednoczonych, gdzie także dyskutuje się o zakazie sprzedaży papierosów mentolowych, Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła w 2019 roku na sprzedaż IQOS-a - także o smaku innym niż sam tytoń. Wprowadzenie pierwszego podgrzewacza na amerykański rynek FDA nazwała "właściwym dla ochrony zdrowia publicznego", gdyż wytwarza "mniej lub niższe poziomy stężenia niektórych toksyn niż papierosy". Na zakupy bez plastiku Pozostając przy kwestii dbałości o zdrowie, ale też rosnącej świadomości konsumenckiej, największe sieci handlowe już dziś zachęcają klientów do bardziej ekologicznych rozwiązań. Carrefour i Auchan apelują o przychodzenie na zakupy z własnymi opakowaniami, w tym m.in. słoikami, pojemnikami na żywność czy płóciennymi woreczkami, do których zapakujemy sprzedawane na wagę sery, wędliny, owoce czy warzywa. Z kolei Lidl wprowadził półki "zero waste", a na nich warzywa i owoce z krótkimi terminami przydatności do spożycia czy wczorajsze pieczywo w dużo niższych cenach. Dodatkowo, do 2022 roku wszystkie torebki dostępne przy kasie w Carrefour mają pochodzić z recyklingu, a trzy lata później to samo będzie się tyczyło wszystkie opakowań

w sklepie. Na coraz bogatszy asortyment mogą też liczyć wegetarianie i weganie. Jak podaje portal Pyszne.pl Polaków, którzy rezygnują z mięsa jest już milion, a kolejne dwa miliony rozważa przejście na taką dietę. Wychodząc naprzeciw nowym trendom sieć Żabka testuje więc…. wegetariańskie hot-dogi. W ofercie mają się pojawić jeszcze w tym roku. Prawo jazdy na e-hulajnogę W 2020 roku zmiany możesz odczuć nawet jeśli nie palisz a zakupy robisz jedynie przez internet. Ministerstwo Infrastruktury przymierza się do wprowadzenia nowych zasad korzystania z elektrycznych hulajnóg. Popularne, szczególnie w dużych miastach, jednoślady prawdopodobnie już od wiosny będą traktowane jak pojazdy. Projekt zmian w prawie o ruchu drogowym zakłada, że e-hulajnogi nie mogą przekraczać wagi 20 kg, a konstrukcja napędu ma ograniczać prędkość jazdy do 25 km/h. Uwagi do projektu zgłasza Stowarzyszenie Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego, które apeluje do ustawodawcy, by nie ograniczać wagi hulajnóg, bo im cięższe, tym bardziej stabilne, a więc i bezpieczniejsze. Postuluje natomiast wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC dla wypożyczających oraz dostępu do sprzętu dla osób po 14. roku życia, ci, które nie ukończyli 18 lat będą musieli dodatkowo wylegitymować się prawem jazdy kategorii AM lub A1. Zdaniem organizacji należy też wprowadzić zakaz jazdy w dwie osoby, a tam, gdzie nie ma chodnika, pozwolić na jazdę po ulicy. Za stan sprzętu powinny odpowiadać firmy wypożyczające.

W prace angażuje się również Związek Niewidomych, który chce kar za porzucanie sprzętu na środku chodników i przed wejściami do budynków. Więcej za prąd To może być jedna z najbardziej bolesnych zmian. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, nowa taryfa zakłada wzrost ceny energii o 19,5 proc. Średni wzrost rachunków dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6 proc., czyli ok. 8-9 zł miesięcznie. Z taryfy G11 lub G12 korzysta obecnie w Polsce ponad 15 mln odbiorców. Prąd dla 13,1 mln gospodarstw domowych dostarcza czterech sprzedawców z urzędu, którym taryfy zatwierdza co roku prezes URE. Należą do nich: Tauron Sprzedaż, PGE Obrót, Enea i Energa Obrót. Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w połowie 2019 roku z cen taryfowych zatwierdzonych przez regulatora korzystało ponad 9,7 mln gospodarstwach domowych.

Wyższe rachunki nie tylko uszczuplą domowy budżet, ale mogą też mieć wpływ na dalszy wzrost cen, w tym cen produktów spożywczych. Restrykcyjny zakaz handlu i e-recepty Od 1 stycznia obowiązuje zaostrzona ustawa o ograniczeniu handlu. Zakupy zrobimy już tylko w siedem niedziel: w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne poprzedzające Boże Narodzenie. Zakaz nie obowiązuje m.in. na pocztach, stacjach paliw, w cukierniach, lodziarniach, kwiaciarniach, sklepach z prasą czy kawiarniach. Interesującą z konsumenckiego punktu widzenia zmianą jest także obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej. Od 8 stycznia pacjenci dostają SMS-em czterocyfrowy kod lub mailem załącznik w pdf z kodem kreskowym, na podstawie których – po okazaniu w aptece wraz z numerem PESEL – farmaceutka wyda lek. Trzeba jedynie wcześniej aktywować aplikację Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl, podając numer telefonu i (opcjonalnie) adres poczty elektronicznej. Elektroniczna recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, bez fizycznej wizyty w gabinecie. E-recepty można przechowywać w telefonie, w bezpłatnej aplikacji mObywatel.