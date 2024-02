Roboty dostarczą jedzenie w Tokio. Rewolucja się rozlewa

Roboty, które będą dostarczać jedzenie, to modele Cartken Model C. Te autonomiczne maszyny będą poruszać się po chodnikach Tokio, a ich operacje będą nadzorowane przez Mitsubishi Electric jako część nowego partnerstwa. Roboty Cartken Model C wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i widzenie komputerowe, aby poruszać się w swoim środowisku.