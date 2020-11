Rogale świętomarcińskie to tradycja Wielkopolski. Wypiekane są od setek lat

Najstarsza znana współcześnie reklama rogali pochodzi z 1860 roku. Wtedy to jedna z poznańskich piekarni zareklamowała swoje wypieki w "Dzienniku Poznańskim".

Według legendy tradycja rogali świętomarcińskich narodziła się w listopadzie 1891 roku. Wtedy to proboszcz parafii św. Marcina - z okazji zbliżającego się dnia patrona - miał zaapelować do wiernych, by wzięli ze świętego przykład i zrobili coś dla wiernych.