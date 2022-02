Rok 2022 w nieruchomościach oczami ekspertów

Czy inwestowanie w nieruchomości w tym momencie to dobry pomysł? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Rok 2022 może zaskoczyć nas wieloma niespodziankami. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem konkretnego domu lub chcesz wystawić swoją nieruchomość na sprzedaż, skontaktuj się z nami: www.domla.pl Postaramy się doradzić, czy to odpowiedni czas na takie transakcje. Szczególnie w tak dynamicznym czasie, jak rok 2022, właściwa ocena rynku może ulegać częstej zmianie.