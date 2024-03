Rolnicy będą płacić wyższy podatek? Rząd ma już pomysł

"Zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej raty podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki" - dodano.