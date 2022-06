Rosja nadal zarabia fortunę na ropie. "Wpływy są dwukrotnie wyższe niż rok temu"

- Wpływy z sektora naftowo-gazowego w Rosji w okresie styczeń-maj były dwukrotnie wyższe niż rok temu. To efekt wysokich cen - przyznał w programie "Newsroom WP" dr Szymon Kardaś, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. - Dużo mówi się w tej chwili o tym, że nikt nie chce kupować rosyjskiej ropy, więc są spore obniżki. Musimy jednak pamiętać, że jeśli są to obniżki 30-40 proc. i Rosja sprzedaje baryłkę za 70 dol., to i tak jest to o 30 dol. więcej niż założyli w swoim budżecie. Zatem zarabiają.

