Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem. Oto jak wpłynie to na ceny

Mateusz Morawiecki o skutkach wstrzymania dostaw z Rosji

Premier Mateusz Morawiecki wyliczał podczas środowej konferencji prasowej, że roczny popyt Polski na gaz wynosi ok. 20 mld m sześc., a z Rosji czerpaliśmy jedynie 10 mld m sześc. Z kolei zużycie gazu w całej Europie szacowane jest na ok. 550-570 mld m sześc. "Z tego z Gazpromu Europa pozyskiwała ok. 200 mld m sześc. Czyli te 10 mld to jest ok. 5 proc. gazu z Rosji" - powiedział Morawiecki.