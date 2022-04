Gigantyczne podwyżki cen gazu. To był rok potężnych wstrząsów

Choć UE w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę nałożyła na Rosję już szereg sankcji, to na razie nie ma zgody co do tego, by wprowadzić embargo na rosyjski gaz i ropę. Część krajów Wspólnoty obawia się takiego kroku i jego gospodarczych skutków. Ostrzegają przed nim np. niemieckie firmy. Prezes BASF, największego koncernu chemicznego na świecie, nagłe odcięcie się od surowców energetycznych z Rosji nazwał "nieodpowiedzialnym eksperymentem". Przeciw jest także szef Siemensa. Jeśli nie będzie gazu z Rosji, trzeba by sprowadzać go z innych kierunków, a to nie tylko wielki problem infrastrukturalny. Przy ograniczonej podaży może to bowiem skutkować wyższymi cenami.