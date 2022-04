Polska odcięta od rosyjskiego gazu. Morawiecki: Polacy tego nie odczują

- Z szantażem gazowym Rosji, z tym pistoletem przystawionym do głowy poradzimy sobie tak, aby Polacy tego nie odczuli - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę w Sejmie, zaznaczając, iż do 2027 r. zostaną przedłużone specjalne taryfy m.in. dla gospodarstw domowych. W środę od godziny 8 czasu polskiego Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego.