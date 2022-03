Rosjanie ukradli kilkadziesiąt tys. ton zboża. "Statki zniknęły"

Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że wojna wpłynie na ceny surowców rolnych, a co za tym idzie, także na ceny żywności w naszym kraju. - Jeżeli chodzi o Polskę, to nasz kraj jest także sporym eksporterem ziarna, więc nie ma obaw, że nam zboża zabraknie, ale przełoży się to na ceny, gdyż one podążają za notowaniami giełdowymi. A te mogą być rekordowe - uważa Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.