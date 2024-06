Rosną kary za brak OC! Zmiana już od lipca

Pamiętaj, brak OC komunikacyjnego w razie wypadku sprawia, że za szkody wyrządzone osobom trzecim odpowiadasz pełną kwotą, co może być niezwykle kosztowne. I nie chodzi tu tylko o uszkodzenie czyjegoś auta, ale też o ewentualny uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego, co w konsekwencji może się łączyć z koniecznością pokrywania kosztów renty przez lata, nawet do końca życia.