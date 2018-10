Rośnie liczba miliarderów na świecie. Ponad 120 tylko w Niemczech

Majątek miliarderów osiągnął w 2017 r. rekordową wartość, jak wynika z badań agencji doradczej PwC i banku szwajcarskiego UBS.

Miliarderów przybywa przede wszystkim wśród Chińczyków. W 2017 r. majątek najbogatszych osób w tym kraju wzrósł o 39 proc. do 1,12 bln dolarów. Jak wynika dalej z badań, do klubu miliarderów należy obecnie 373 Chińczyków. Rok wcześniej było ich 318. Najbogatsi Chińczycy liczą przeciętnie 55 lat i są najmłodszymi miliarderami na świecie, gdzie przeciętna wieku wynosi 64 lata.

Również w Niemczech przybywa miliarderów. Ich liczba wzrosła ze 117 do 123, (o pięć procent), co odpowiada największemu przyrostowi w skali europejskiej. Co piąty z 414 miliarderów w Europie pochodzi z Niemiec. „Bardzo wielu miliarderów, głównie w Niemczech, to zazwyczaj przedsiębiorcy od pokoleń – wskazuje Maximilian Kunkel specjalista od zarządzania majątkiem akcjonariuszy w niemieckim oddziale banku UBS. Wg niego sukces finansowy obiecują inwestycje w konsumpcję, handel detaliczny, nieruchomości oraz biotechnologię.