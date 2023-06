Rosyjska sieć sklepów Mere pokazała wyniki. Duża strata

To dyskont w starym stylu, w którym towary sprzedawano wprost z palet. Należy do rosyjskiej firmy, prowadzonej przez rodzinę Sznajderów. W Rosji ma ona sieć działającą pod marką Svetofor. W czerwcu 2022 r. pojawiła się informacja, że Mere opuszcza nasz kraj. Co się stało?