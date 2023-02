Rosyjska sieć opuściła Polskę. Lokal zajął teraz polski sklep

Vollmart to polska sieć tak zwanych hard dyskontów. To rodzaj sklepów, które minimalizują wszelkie koszty, które nie są niezbędne do prowadzenia działalności (na przykład związane z wystrojem placówek czy drukowaniem gazetek promocyjnych), a w zamian mogą zaoferować niższe ceny. W sobotę 11 lutego zacznie działać sklep Vollmart w Częstochowie przy ulicy 1 maja 19.