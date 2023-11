Śledztwo Brejzy ws. węgla. Skąd surowiec trafił do Polski?

- Transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami do 2 tys. ton. Według naszego informatora wynika to z tego, by transport mniej rzucał się w oczy, ale pływa on bardzo często. Załogi tych statków to Rosjanie, nawet jeśli statki pływają pod banderą Malty lub Cypru. Marynarze rosyjscy są wpuszczani do polskich portów - przekazał. Krzysztof Brejza podkreślił, że nie udało mu się ustalić, co dalej dzieje się z rosyjskim węglem. - Tego nie wiedzą nawet służby celne - zaznaczył.