Rozbudowano system CANARD. Chodzi o bezpieczeństwo na drogach

Politycy chcą zaostrzenia kar

Rząd wrócił do pomysłu uszczelnienia systemu nakładania kar na przyłapanych przez fotoradar. To dlatego, że duża część kierowców wykorzystuje luki w przepisach i nie przyznaje się do tego, że kierowali pojazdem. Niektórzy podają fikcyjne nazwiska. O sprawie we wrześniu poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".