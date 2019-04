Różna jakość produktów w krajach UE. Bruksela zdecydowała: koniec z tym

Firmy nie będą mogły oferować produktów o tej samej nazwie, ale o różnym składzie w zależności od tego, w którym kraju go sprzedają. Tak zagłosował Parlament Europejski.

Środowe głosowanie to odpowiedź na kontrowersyjne praktyki wielkich firm. Zdarza się, że pod tą samą nazwą sprzedają one produkty o lepszej jakości w krajach Europy zachodniej, a gorszej - na wschodzie naszego kontynentu.

Problem jest poważny i dotyka między innymi Polski. To między innymi przez różne składy rzekomo tych samych produktów tak wielką popularnością cieszą się u nas sklepy z "chemią z Niemiec" i z zachodnim jedzeniem.

Stosunkowo niedawno głośno było na przykład wokół chipsów Doritos. Na nasz rynek oferowana była wersja z olejem palmowym w składzie. W krajach zachodnich go nie było, a zastępował go lepszy olej słonecznikowy. Najpierw producent zapewniał, że to wypadkowa naszych polskich gustów, ale po burzy medialnej postanowił jednak stosować olej słonecznikowy również w polskiej wersji chipsów.