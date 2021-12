Rozpoczął się "boom" na zboże. Światowe zapasy maleją, ceny biją rekordy

Kiedy sytuacja wróci do normy? Jak przewidują ekonomiści Credit Agricole, rynek powinien się ustabilizować w przyszłym roku. "Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu, prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,90 zł/kg oraz ok. 3,80 zł/kg na koniec 2022 r."