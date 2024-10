Rusza wielka przebudowa w Katowicach. Inwestycja za 300 mln zł

– Zależy nam, by to miejsce zachowało szacunek do przeszłości, stąd dbałość o ocalałe detale (choć odtworzymy też takie, jak posągi Kariatydy z kamienicy przy Staromiejskiej, które są znane tylko z archiwalnych zdjęć), jednak nie chcemy budować atrap, więc istniejąca kiedyś na rogu Dyrekcyjnej i Dworcowej kopuła nie zostanie odtworzona w takiej formie, jaka kiedyś tu istniała. Zaprojektowaliśmy nadbudowę pasującą do współczesnych czasów – tłumaczy portalowi Tomasz Konior.