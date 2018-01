Ruszają Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018

Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2018 to branżowa, specjalistyczna impreza odbywająca się w największym w Europie Środkowowschodniej Centrum Targowo - Kongresowym Ptak Warsaw Expo znajdującym się na obrzeżach Warszawy.

Strefa Techniki Pakowania

Strefa Opakowań

Strefa Etykiet i Etykietowania

Strefa Materiałów do Pakowania

Strefa Logistyki i Magazynowania

Strefa Automatyki i Robotyki

Stref Recyklingu

W ubiegłym roku wystawcy zaprezentowali maszyny i urządzenia do produkcji opakowań, technologie oraz gotowe produkty. Targi odwiedziło prawie 10 000 gości - nie tylko z branży opakowań, ale również z branż: spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, poligraficznej, tworzyw sztucznych, produkcji przemysłowej oraz magazynowej.

Tegoroczna edycja WARSAW PACK ukierunkowana jest na prezentację i promocję firm dostarczających rozwiązania technologiczne, prezentację nowości w opakowaniach oraz etykietowaniu. Jest to doskonała okazja do odbycia inspirujących biznesowych spotkań z szeroko rozumianą branżą opakowań.

We współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami zorganizowano szereg wydarzeń towarzyszących i konferencji - w tym przygotowana we współpracy Polskiej Izby Opakowań, Rekopolu oraz Foodfakt.pl konferencja „Opakowania w obiegu zamkniętym – wyzwania dla projektantów, producentów i użytkowników opakowań”. Polska Izba Opakowań już po raz czwarty przyzna nagrody za najlepszą pracę dyplomową o tematyce opakowaniowej w 2017 roku.