Ryanair kazał zapłacić za butelkę wody. Uznali ją za dodatkowy bagaż

Ruby Flanagan, dziennikarka "The Mirror", doświadczyła nieprzyjemnej sytuacji podczas lotu z Dublina do Londynu irlandzkimi liniami Ryanair . Choć przeszła wszystkie kontrole bezpieczeństwa, zatrzymano ją tuż przed wejściem na pokład. Powodem okazała się jej wielorazowa butelka o pojemności 750 ml, którą miała przewieszoną przez ramię – czytamy na portalu Wales Online.

Pracownicy linii uznali, że przewożenie jej w ten sposób narusza zasady dotyczące bagażu podręcznego i poprosili, by schowała ją do plecaka. Gdy jednak wykonała polecenie personelu, okazało się, że jej bagaż znacznie się powiększył i aktualnie przekracza dozwolone wymiary. Od personelu usłyszała, że musi zapłacić za większy bagaż, by dostać się na pokład.