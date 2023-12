Rynek liczy na dalsze obniżki. Wiara w głębokie cięcia stóp

Z punktu widzenia oszczędzających, wyraźny spadek stóp procentowych w Polsce oznacza, że za niecałe dwa lata najlepsze lokaty mogą być oprocentowane na około 3-4 proc. Jeżeli nie będziemy chcieli biegać za krótkoterminowymi promocjami bankowymi z dodatkowymi wymaganiami, to standardem rynkowym za niecałe dwa lata może być depozyt z oprocentowaniem na poziomie około 2-3 proc. To znacznie mniej niż obecnie. Wciąż możemy znaleźć oferty promocyjne oferujące 6-7 proc. rocznie. Problem polega na tym, że zazwyczaj są to propozycje na kilka miesięcy. Gdy te oferty się skończą, oferta banków prawdopodobnie będzie gorsza niż obecnie — o ile RPP faktycznie zacznie dalej obniżać stopy procentowe, co sugerują dzisiejsze prognozy.