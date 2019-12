Rynek słodyczy w Polsce rośnie. Wyceniany jest na ponad 12,5 mld zł

Polacy nie rezygnują ze spożywania słodyczy i w okresie sierpień 2018-lipiec 2019 kupili ponad 4 tys. ton słodkości. W 2020 roku przewidywana jest kolejna poprawa wyników, ale trend może odwrócić zapowiadany podatek od cukru.

Dane Nielsena wskazują, że wartość rynku słodyczy od sierpnia 2018 roku do lipca 2019 roku wyniosła 12,69 mld złotych - podaje portal hurtidetal.pl. W przyszłym roku przewidywana jest kolejna poprawa tego wyniku.

Polacy polubili słodkości, jednak wciąż spożywają ich trzy razy mniej, niż mieszkańcy innych krajów europejskich - np. Niemcy. Jednakże obserwowany jest wzrost konsumpcji smakołyków rok do roku, a to wpływa na rozwój całej branży, która poszukuje coraz to nowych konsumentów. Dlatego też pojawiają się oferty słodyczy typu "bite-size" (drobne przekąski w mniejszych opakowaniach), a także słodycze specjalistyczne o zmniejszonej kaloryczności.