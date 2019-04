Rynek spożywczy. Optymistyczne wyniki badań. W jedzeniu i piciu jest coraz mniej soli i cukru

W ostatnich latach 70 proc. firm zmniejszyło ilość cukru i soli w swoich produktach spożywczych i napojach - wynika z raportu "Health & Wellness Progress Report", przygotowanego przez organizację The Consumer Goods Forum we współpracy z firmą doradczą Deloitte.

Od 2015 r. najwięksi na świecie producenci żywności poprawili formułę ponad 320 tys. produktów. Zmiany są konieczne, bo, jak ostrzega CGF, do 2045 roku liczba zachorowań na cukrzycę może wzrosnąć nawet o 50 proc.

To właśnie dlatego aż 98 proc. firm biorących udział w badaniu przeformułowało przynajmniej część swojej oferty produktowej zgodnie z własną polityką zdrowotną, a prawie trzy czwarte firm zmniejszyło ilość soli i cukru w wytwarzanych produktach.

- Jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji. Konsumenci na całym świecie zyskują większą świadomość środowiskową i społeczną, coraz bardziej interesując się zdrowym stylem życia. Dostrzegli to również producenci i sieci handlowe, którzy, wsłuchując się w potrzeby klientów, nadają zrównoważonemu rozwojowi strategiczny priorytet - mówi Irena Pichola, partne w Deloitte.

- W tym kontekście warto zaznaczyć, że firmy zrzeszone w The Consumer Goods Forum uruchamiają także programy prozdrowotne dla swoich pracowników. W 2018 roku zaangażowała się w nie rekordowa liczba 2 mln osób. Rok wcześniej było to 1,6 mln osób - dodaje.

W badaniu CGF i Deloitte 79 proc. firm zadeklarowało, że od 81 proc. do nawet 100 proc. ich produktów spożywczych i napojów zawiera na opakowaniach kluczowe informacje o składnikach.

Kolejne 84 proc. respondentów zapewniło, że tyle samo ich produktów kosmetycznych zawiera na opakowaniach zrozumiałe informacje o przeznaczeniu i sposobie używania. Jest to wzrost o 18 proc. rok do roku. Technologia zapewniła konsumentom bezprecedensowy dostęp do informacji o składnikach i surowcach.