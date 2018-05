Rząd bierze się za naciągaczy. Nowe prawo ma chronić seniorów

Naciągacze są bezkarni, bo pozwala na to prawo. Podejrzane firmy dzwonią do seniorów i kuszą przez telefon bezpłatnymi badaniami. Zamiast badań wciskają drogi, bezużyteczny sprzęt medyczny. Sprawie w końcu postanowił przyjrzeć się rząd.

Po pierwszym spotkaniu, do którego doszło w kwietniu, UOKiK zaczął pracę nad zmianami w prawie. MSWiA i policja wspólnie będą informować emerytów o zagrożeniach, a resort zdrowia przekaże ostrzeżenia za pośrednictwem szpitali – czytamy w dzienniku.

- Przed badaniami oszuści zabierają dowód, rzekomo po to by uzupełnić potrzebne dane – opowiada pani Halina. – Zamiast zgody na badania, podsuwają do podpisania umowę kredytową.