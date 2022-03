Rząd chce zwiększyć dług. "To budzi lekką wściekłość"

Rząd zaproponował zmiany w konstytucji, które miałyby wyłączyć poza dług publiczny wydatki na wojsko. - Gdybym wiedział, że mówimy o rządzie, który w czasach, w których nie było nadzwyczajnego stanu, dbał o finanse publiczne, w czasie wojny zgłosił się z propozycją zmiany, to rzecz byłaby do dyskusji. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji, w której reguły łamie się w sytuacji, w której ich dotrzymanie wymaga tylko trochę wysiłku, a w czasie wojny rząd przychodzi z propozycją „teraz złammy te wszystkie reguły tylko tak, żeby to działało wstecz” to budzi to lekką wściekłość - powiedział w programie "Miney. To się Liczy" prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.