Rząd na dwa tygodnie opłaci się ministrom Morawieckiego

Mateusz Morawiecki nie ma realnych szans na powołanie nowego rządu. Choć otrzymał taką misję od Andrzeja Dudy, to sejmowa arytmetyka, jest dla PiS i Zjednoczonej Prawicy, nieubłagana. Wszystko wskazuje na to, że jedyne co zostanie po nowym rządzie Morawieckiego, to odprawy, za które zapłacą podatnicy.