Rząd na ratunek budowlance. Dopłaty do kluczowych kontraktów inwestycyjnych

Boom na polskim rynku budowlanym trwa. Mimo to coraz więcej firm ma kłopoty finansowe. Przyczyna? Stale rosnące koszty materiałów, brak pracowników i rosnące pensje tych, którzy już na budowach pracują. Tym samym podpisane wiele miesięcy temu kontrakty są dziś mocno niedoszacowane. Ministerstwo Infrastruktury ma pomysł jak ten problem rozwiązać.

Co więcej według raportu „Rynek budowlany w Polsce 2018-2025”, przygotowanego przez firmę badawczą Spectis, polski rynek budowlany w 2018 r. przekroczy wartość 200 mld zł. I kwota ta będzie rosnąć. Do 2023 r. rząd planuje wydać aż 135 mld zł na program budowy dróg krajowych oraz ponad 100 mld zł na inwestycje w polską kolej, m.in. modernizację dworców i wymianę taboru.

Nagromadzenie zleceń nałożyło się na skokowy wzrost cen robót i materiałów. Co gorsza eksperci szacują, że w 2019 r. koszty nadal będą rosnąć, a to za sprawą m.in. podwyższenia płacy minimalnej, rosnących cen paliw i płac. Kolejny problem to odczuwalny w branży brak pracowników.