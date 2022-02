Rząd rozda bony nawet dwóm milionom Polaków. Będzie można wydać na nowy telewizor

Nieoczekiwany zwrot w sprawie dopłat do dekoderów. Rząd chce, by stuzłotowy bon można było przeznaczyć także na kupno nowego telewizora. We wtorek mówił o tym pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Byłoby to spełnienie postulatów Związku Cyfrowa Polska, który zrzesza popularnych producentów telewizorów.