Rząd Tuska likwiduje instytucje kultury, które powstały za czasów PiS

Poinformował również, że trwa weryfikacja działalności Centrum GovTech. – To instytucja, która miała zajmować się cyfryzacją i informatyzacją. W tej chwili kontrolujemy tę instytucję. Mamy doniesienie, że w pierwszej kolejności ta instytucja sobie kupiła lokal 500 m w centrum Warszawy (…). Ministerstwo to sfinansowało, ale nie ma żadnych dokumentów. Na pewno gdzieś są i spokojnie do tego dojdziemy – powiedział minister.