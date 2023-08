Tyle musisz wypijać, by mózg działał prawidłowo. Osiem szklanek wystarczy?

Pij co najmniej dwa litry wody dziennie - inaczej ryzykujesz zdrowiem, a twój mózg nie będzie pracował na pełnych obrotach. Zdarzyło ci się słyszeć, że osiem szklanek wody to bezwzględne minimum? To nie do końca prawda. Oczywiście odpowiednie nawodnienie jest ważne - ale prawdopodobnie nie musisz wypijać dokładnie dwóch litrów wody w ciągu dnia. Słowo klucz: wypijać. O co chodzi?