Salmonella w czekoladach z Rossmanna. Sieć prosi o zwrot produktów

Rossmann ostrzega klientów przed czekoladami, w których wykryto Salmonellę. Można je oddawać w dowolnym sklepie.

"Kwestionowana partia nr 20190324 z datą ważności do 24.03.2019 nie została wprowadzona do obrotu na terenie Polski. Pomimo tego, w trosce o Naszych Klientów podjęliśmy decyzję o całkowitym wycofaniu produktu niezależnie od numeru partii. Prosimy o zwracanie wskazanego produktu do dowolnej Drogerii Rossmann na terenie całej Polski, gdzie otrzymają Państwo zwrot kosztów zakupu" - informuje Rossmann.