Salmonella w jajach z popularnej sieci. Sprawdź, czy nie masz w domu

Chodzi o jaja kurze ściółkowe. Kod znajdujący się na skorupkach jaj to: 2PL 14131317 , numer partii: 21.12.2020.O8 , a ich termin przydatności do spożycia upływa 21 grudnia 2020 roku.

Natomiast klienci, którzy już nabyli produkt z wymienionych partii, mogą go zwrócić w najbliższym sklepie Stokrotki. Z komunikatu GIS wynika, że otrzymają zwrot pieniędzy.

Do zwrotu oprócz produktu (lub jego części) niezbędne będzie opakowanie - po to, by sieć mogła zidentyfikować partię produktu.