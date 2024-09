Salmonella w jajkach. GIS pokazał zdjęcie wycofanej partii

Produkcję zanieczyszczonych jaj prowadziła Spółdzielnia Producentów PolEggs zlokalizowana w Krotoszynie. Szczegółowe dane, takie jak numer partii to: 22.09.2024, data przydatności do spożycia to również 22 września, a kod kreskowy produktu został określony jako 5 987463 142650. GIS wyraźnie zaznacza, że produkty z tej serii nie nadają się do konsumpcji.