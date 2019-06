Samochód prezydenta Sieradza owinięty folią. Akcja lidera nowej partii

300 zł mandatu za potrącenie kobiety i opuszczenie miejsca zdarzenia - taką karę otrzymał prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Swoją wymierzył mu też Michał Kołodziejczak, lider partii Prawda.

Na podstawie zapisu monitoringu udało się jednak ustalić, że to auto leasingowane przez żonę prezydenta miasta. To jednak on przyznał się do prowadzenia auta. Kara? 300 zł.