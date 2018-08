Samotne banany i zgniecione pomidory w pudełku-niespodziance. Lidl ma ciekawy pomysł na walkę z marnowaniem jedzenia

Każdego dnia supermarkety wyrzucają niesprzedane owoce i warzywa. A gdyby tak niesprzedane produkty rolne oferować w znacznie niższej cenie, a ich kupowanie przedstawiać jako cos modnego? Taki pomysł ma brytyjski Lidl.

Wyrzucanie jedzenia jest plagą . Marnotrawimy je w gospodarstwach domowych (34 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło się im wyrzucić żywność – dane KANTAR Millward Brown z 2017 r.), ogromne ilości niesprzedanego jedzenia każdego dnia wyrzucają sklepy. Przemnóżmy to przez tysiące placówek handlowych na całym świecie i otrzymamy liczbę, która jest prawdziwym powodem do wstydu.

Lidl powiedział "dość"! Siec opracowała "program naprawczy", który ma sprawić, że do 2020 r. o 25 proc. zmniejszy ilość marnowanego jedzenia. Sieć znalazła przyczynę wyrzucania setek ton jedzenia Jest banalny: klienci nie kupują warzyw i owoców, które nie odpowiadają ich "potrzebom estetycznym".

To zrozumiałe, gdy pomidory czy pomarańcze sa zepsute, ale jeśli po prostu wyglądają mnie ładnie niż inne dostępne na stoisku owoce? Szczególnym problemem są owoce sprzedawane w zbiorczych opakowaniach. Jeśli spośród kilku owoców jeden odróżnia się od pozostałych, prawdopodobieństwo, że kolejni klienci odrzucą to opakowanie, jest ogromne. I tak po kilku dniach cała siatka pomarańczy może trafić do kontenera na śmieci.